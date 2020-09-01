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Умер известный детский писатель Владислав Крапивин

Чуть более месяца назад он попал в реанимацию с пневмонией.

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Фото © ИТАР-ТАСС / Михаил Метцель

Известный советский и российский детский писатель Владислав Крапивин умер в Свердловской областной больнице. Об этом ТАСС сообщила невестка писателя, командор юношеского отряда "Каравелла" Лариса Крапивина.

Известного писателя Крапивина вернули в больницу после разразившегося скандала

Ранее его выписали из больницы, несмотря на ухудшившееся состояние.

Отмечается, что смерть наступила в 4:40 по московскому времени. Писателю стало плохо, после чего его отвезли в реанимацию, но спасти жизнь Крапивину не удалось.

Напомним, что более месяца назад Крапивин попал в реанимацию с пневмонией. Впрочем, она не имела никакого отношения к коронавирусной инфекции.

Первый рассказ Крапивина вышел в 1960 году в журнале "Уральский следопыт". В 1964 году он был принят в Союз писателей СССР. Всего им было выпущено более двухсот книг на самых разных языках мира.

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