Умер известный детский писатель Владислав Крапивин

Известный советский и российский детский писатель Владислав Крапивин умер в Свердловской областной больнице. Об этом ТАСС сообщила невестка писателя, командор юношеского отряда "Каравелла" Лариса Крапивина.
Известного писателя Крапивина вернули в больницу после разразившегося скандалаРанее его выписали из больницы, несмотря на ухудшившееся состояние.
Отмечается, что смерть наступила в 4:40 по московскому времени. Писателю стало плохо, после чего его отвезли в реанимацию, но спасти жизнь Крапивину не удалось.
Напомним, что более месяца назад Крапивин попал в реанимацию с пневмонией. Впрочем, она не имела никакого отношения к коронавирусной инфекции.
Первый рассказ Крапивина вышел в 1960 году в журнале "Уральский следопыт". В 1964 году он был принят в Союз писателей СССР. Всего им было выпущено более двухсот книг на самых разных языках мира.