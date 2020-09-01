Умер известный детский писатель Владислав Крапивин

Известный советский и российский детский писатель Владислав Крапивин умер в Свердловской областной больнице. Об этом ТАСС сообщила невестка писателя, командор юношеского отряда "Каравелла" Лариса Крапивина.

Отмечается, что смерть наступила в 4:40 по московскому времени. Писателю стало плохо, после чего его отвезли в реанимацию, но спасти жизнь Крапивину не удалось.

Напомним, что более месяца назад Крапивин попал в реанимацию с пневмонией. Впрочем, она не имела никакого отношения к коронавирусной инфекции.