Известного писателя Крапивина вернули в больницу после разразившегося скандала

Уральского писателя Владислава Крапивина повторно положили в больницу после того, как врачи выписали его, несмотря на ухудшившееся состояние. Об этом сообщает агентство Ura.ru со ссылкой на невестку прозаика Ларису Крапивину.
— В результате всей работы СМИ и того, что общественность поднялась, сегодня ночью приехали сосудистые хирурги от Министерства здравоохранения. Врачи были очень квалифицированные, увидели его состояние и сказали, что нужна срочная госпитализация, — рассказала Крапивина.
По её словам, медикам удалось убедить писателя поехать в больницу, несмотря на то что раньше он отказывался от госпитализации.
Как сообщает агентство, представитель Минздрава Свердловской области Константин Шестаков заявил, что врачей к Крапивину отправили по личному распоряжению министра. Он отметил, что в больнице писателю оказывается вся необходимая медицинская помощь.
В больнице решают, необходима ли Крапивину операция. Состояние у писателя тяжёлое, он находится в сознании, но не может самостоятельно передвигаться.
Писателя госпитализировали с подозрением на инсульт 15 июля. Позднее врачи заподозрили у него коронавирус, но диагноз не подтвердился. Ранее Лайф сообщал об ухудшении состояния писателя после выписки. По словам невестки Крапивина, его родственники были разочарованы работой врачей.