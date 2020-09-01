Психолог рассказала, что делать с первоклассником, чтобы он полюбил школу

По её словам, это поможет и детям постарше.

Далеко не все родители, когда готовят своего ребёнка к первому походу в школу, знают, как правильно настроить ребёнка на нужный лад, а главное — как настроиться на него самому. Об этом рассказала детский психолог Полина Заргарова в интервью Пятому каналу.

— Часто родители не понимают, что семь лет — это не барьер, после которого ребёнок выкинет все свои игрушки и станет усидчивым целеустремлённым человеком, который будет заниматься уроками, — сказала она.

Помимо завышенных ожиданий в виде моментального взросления ещё одной частой ошибкой, по словам психолога, является тот факт, что далеко не все родители формируют у детей установку грызть гранит науки. Она отмечает, что девять из десяти шестилеток хотят ходить в школу, однако не ради учёбы — такой мотивации у них нет.

Заргарова уверена, что ребёнка перед первым походом в школу нужно подготовить к тому, что он будет получать знания и что впереди будет много трудностей и потраченного труда. Однако вместо этого многие папы и мамы рассказывают детям о радостях в виде кучи друзей и новых развлечений, которые ждут их.

В конечном итоге разочарование от реальности приводит к тому, что у школьников пропадает желание учиться и через некоторое время они уже не хотят ходить в школу. Но и тут родители могут им помочь, если начнут интересоваться, чему их чадо учили весь день. К тому же это поможет закрепить пройденный на уроке материал.