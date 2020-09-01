В первый день осени в Москве ожидается облачная погода и до 22 градусов тепла

В российской столице во вторник ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура днём в Москве поднимется до 20–22 градусов выше нуля, сообщают в Гидрометцентре России.
"Замечательная погода". Аномально тёплое начало сентября ждёт жителей центра европейской части РоссииОднако многим даже такое тепло покажется прохладным на фоне экстремальной жары в последний день лета.
В ночь на среду она может опуститься до плюс 11 градусов. Западный и северо-западный ветер будут дуть со скоростью 5–10 м/с, с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 748 мм рт. ст.
В связи с порывами ветра в регионе 1 сентября объявлен жёлтый уровень опасности.
Метеорологи рассказали, какую погоду ждать москвичам на День городаНа праздничные дни выпадает период смены антициклонов.
В Подмосковье же воздух днём прогреется до 19–24 градусов тепла. А в ночное время столбики термометров опустятся до 8 градусов выше нуля.