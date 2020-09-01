В США мужчина убил двух детей, семья которых предложила ему переночевать у себя

В американском штате Флорида 30-летний Марк Уилсон убил двух детей после того, как семья предложила ему остаться переночевать. Об этом сообщает британское издание Metro.

Уточняется, что злоумышленник в тот момент, когда родители детей спали, забил молотком, а затем зарезал 14-летнего мальчика и его 12-летнего брата. Тела детей утром обнаружила их мать.

Преступник после расправы над подростками сбежал с места происшествия и скрывался в доме у своей матери. Его удалось задержать спустя несколько дней.

Мотивы злоумышленника неизвестны, однако, по версии местных полицейских, мужчина незадолго до убийства детей употреблял наркотики.

Прокурор штата отметил, что данное преступление является одним из самых жестоких, с которыми он имел дело за свою 40-летнюю карьеру. Кроме того, он добавил, что Уилсону теперь грозит смертная казнь.