Опрос: Больше половины россиян тратят треть рабочего времени непонятно на что

Более половины россиян считают, что проводят за выполнением бессмысленных обязанностей больше трети своего рабочего времени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса.

— По оценкам 53% респондентов, на бесполезный труд в среднем тратится почти треть рабочего времени (31%), — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди мужчин количество тех, кто видит смысл в каждой минуте, проведённой на работе, несколько ниже — 42%, тогда как среди женщин таких 52%. Среди первых те, кто тратит время непонятно на что, посвящают этому 32% рабочего дня. Женщины, которые замечают наличие бесполезных обязанностей, проводят за их выполнением 30% времени.

Помимо этого чуть больше половины россиян до 24 и старше 45 уверены, что выполняют исключительно полезную работу. При этом, согласно результатам исследования, участники опроса оценивали потери рабочего времени на пустой труд в меньшую сторону по мере роста своей зарплаты. Россияне, чья зарплата составляет менее 30 тысяч рублей, бесполезно проводят 34% времени на работе, а те, у кого больше 50 тысяч, — 29%.