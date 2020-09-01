В России заработал механизм упрощённого списания личных долгов

В России с 1 сентября вступают в силу поправки к закону "О банкротстве", в которых закреплён новый механизм избавления от долгов, которые заёмщик не в силах выплатить. Теперь для задолженностей от 50 до 500 тысяч рублей процедура будет бесплатной и проходить без обращения в суд. Об этом сообщает пресс-служба Президента РФ.
Жительница Омска просит признать её банкротом на 5,4 триллиона рублейЖенщина обратилась в местный арбитражный суд.
— Устанавливается порядок признания гражданина банкротом во внесудебном порядке на основании заявления, поданного им в многофункциональный центр (МФЦ. — Прим. Лайфа), — говорится в документе.
Отмечается, что помимо суммы у потенциального банкрота также должно быть окончено исполнительное производство по причине отсутствия имущества или доходов, которые могли быть взысканы. При этом во время подачи заявления он должен самостоятельно перечислить своих кредиторов, после чего документ отправится на проверку.
Долг на всю голову. Как работает психология должника и можно ли от неё избавитьсяУ каждого второго россиянина есть кредиты. И если некоторые люди планировали оформление больших займов — ипотеку или покупку автомобиля, то большинство брали потребительские кредиты спонтанно и не на предметы первой необходимости. Почему мы загоняем себя в долги и как с этим справиться?
Далее в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве появляется уведомление о начале процедуры, и с этого момента действие всех пеней и штрафов прекращается, однако лишь тех, что были указаны заявителем. Он также не сможет брать займы и кредиты или быть поручителем.
Ранее Лайф разбирался, что ещё изменилось в России с 1 сентября.