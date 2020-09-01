В России заработал механизм упрощённого списания личных долгов

Долг на всю голову. Как работает психология должника и можно ли от неё избавиться У каждого второго россиянина есть кредиты. И если некоторые люди планировали оформление больших займов — ипотеку или покупку автомобиля, то большинство брали потребительские кредиты спонтанно и не на предметы первой необходимости. Почему мы загоняем себя в долги и как с этим справиться?