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В США потерпел крушение самолёт-разведчик

Экипажу удалось катапультироваться.

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Фото © Wikipedia

В американском штате Вирджиния во время учений ВМС США, потерпел крушения палубный самолёт дальнего радиолокационного обнаружения E-2 Hawkeye. об этом сообщает CNN со ссылкой на офицера по связям с общественностью военно-морской авиабазы ​​Патаксент-Ривер Патрика Гордона.

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ЧП произошло после пополнения бака для воды.

E-2 потерпел крушение примерно в 15:50. Два пилота и два члена экипажа благополучно катапультировались из самолёта через дверь главной кабины, – приводит издание его слова.

По его словам, согласно первоначальным отчётам с места, все лётчики смогли благополучно приземлиться, каких-либо повреждений у них не зафиксировано. Он также отметил, что пока какой-либо информации о причинах случившегося нет, по данному факту ведётся расследование.

Ранее Лайф сообщал, что в Калифорнии при крушении военного вертолёта погибли два человека, ещё трое пострадали.

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