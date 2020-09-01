В США потерпел крушение самолёт-разведчик

В американском штате Вирджиния во время учений ВМС США, потерпел крушения палубный самолёт дальнего радиолокационного обнаружения E-2 Hawkeye. об этом сообщает CNN со ссылкой на офицера по связям с общественностью военно-морской авиабазы ​​Патаксент-Ривер Патрика Гордона.

– E-2 потерпел крушение примерно в 15:50. Два пилота и два члена экипажа благополучно катапультировались из самолёта через дверь главной кабины, – приводит издание его слова.

По его словам, согласно первоначальным отчётам с места, все лётчики смогли благополучно приземлиться, каких-либо повреждений у них не зафиксировано. Он также отметил, что пока какой-либо информации о причинах случившегося нет, по данному факту ведётся расследование.