Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Эксперт назвал необычный продукт против онкозаболеваний

По его словам, он очень популярен в Японии и Китае.

80

Фото © Pixabay

Главный редактор журнала "Школа грибоводства" Александр Хренов утверждает, что грибы шиитаке помогают снизить риск появления онкологических заболеваний. В беседе с радио Sputnik он рассказал, какими целебными свойствами обладает "императорский" гриб.

Уточняется, что продукт очень популярен в Японии и Китае. В этих странах грибы шиитаке считаются полезными, а блюдам, где они используются, приписывают лечебные свойства. По словам Хренова, все грибы в том или ином виде полезны из-за большого количества витаминов и аминокислот, а шиитаке особенно: они укрепляют иммунитет.

В Японии и Китае считается, что они обладают лечебными свойствами. Раньше их выращивали только при дворах императоров, а сейчас это гриб номер один по культивированию за счёт рынков Японии и Китая. У них очень мощные иммуномодуляторы, из них делают противораковые препараты. Кроме того, у них, как и у многих грибов, очень богатый спектр полезных свойств, но именно противораковый эффект у шиитаке отмечен самый сильный, — отметил эксперт.

Онколог назвал главного врага рака

Врач посоветовал обращать особое внимание на появление кровяной окраски в любых физиологических выделениях.

Стоит отметить, что на территории России шиитаке не пользуются высоким спросом из-за дороговизны продукта. Как заявил Хренов, в стране есть всего несколько мест, где их выращивают, а всё остальное привозят из-за рубежа. Однако он подчеркнул, что это постепенно меняется из-за высокой ценности этих грибов.

У нас есть сказки про мёртвую и живую воду, а в Японии и Китае так воспринимают шиитаке. Там это гриб номер один. Там его в огромных количествах выращивают и потребляют. Порядка десяти миллионов тонн выращивают только в Китае. В каждой китайской семье каждую неделю едят шиитаке. В Японии он тоже суперпопулярный, но там его используют для создания антираковых препаратов. Там уже не народная медицина, а фармакология, — резюмировал специалист по грибам.

Может спасти от рака и не только. Дерматолог перечислила необычные плюсы ношения бороды

Специалист отметила, что все положительные свойства растительности на лице могут полностью быть нивелированы, если не следить за чистотой бороды.

Выбор редакции

Loading...