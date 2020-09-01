Эксперт назвал необычный продукт против онкозаболеваний

Главный редактор журнала "Школа грибоводства" Александр Хренов утверждает, что грибы шиитаке помогают снизить риск появления онкологических заболеваний. В беседе с радио Sputnik он рассказал, какими целебными свойствами обладает "императорский" гриб.

Уточняется, что продукт очень популярен в Японии и Китае. В этих странах грибы шиитаке считаются полезными, а блюдам, где они используются, приписывают лечебные свойства. По словам Хренова, все грибы в том или ином виде полезны из-за большого количества витаминов и аминокислот, а шиитаке особенно: они укрепляют иммунитет.

— В Японии и Китае считается, что они обладают лечебными свойствами. Раньше их выращивали только при дворах императоров, а сейчас это гриб номер один по культивированию за счёт рынков Японии и Китая. У них очень мощные иммуномодуляторы, из них делают противораковые препараты. Кроме того, у них, как и у многих грибов, очень богатый спектр полезных свойств, но именно противораковый эффект у шиитаке отмечен самый сильный, — отметил эксперт.

Стоит отметить, что на территории России шиитаке не пользуются высоким спросом из-за дороговизны продукта. Как заявил Хренов, в стране есть всего несколько мест, где их выращивают, а всё остальное привозят из-за рубежа. Однако он подчеркнул, что это постепенно меняется из-за высокой ценности этих грибов.