Трамп назвал самообороной убийство подростком двух афроамериканцев на протестах в Висконсине

Президент США Дональд Трамп заявил, что 17-летний Кайл Риттенхаус, которого подозревают в убийстве двух человек и ранении третьего во время беспорядков, вспыхнувших в городе Кеноша, штат Висконсин, во время инцидента защищал собственную жизнь. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции в Белом доме.

— Мы все смотрели одно и то же видео. Насколько я понимаю, он (Риттенхаус. — Прим. Лайфа) пытался убежать. И он упал, после чего они (протестующие. — Прим. Лайфа) очень яростно напали на него, — сказал Трамп.

По словам президента, при просмотре видеоролика складывается ощущение, что если бы Риттенхаус не произвёл выстрел, то, вероятно, его самого убили бы на улице. Он также отметил, что ситуация сейчас внимательнейшим образом изучается следователями.

При этом, отвечая на вопрос журналистки о своём отношении к людям, которые вызываются быть вооружёнными добровольцами на улицах, чтобы защищать собственность от мародёров во время народных волнений, Трамп раскритиковал подобные начинания. По его мнению, этим должны заниматься правоохранительные органы.