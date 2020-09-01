Точно не физкультура и ОБЖ. Россияне назвали свои самые нелюбимые школьные предметы

Самым нелюбимым уроком россиян в школе стала химия, а также в число "лидеров" своеобразного рейтинга попали алгебра и физика. Об этом со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру" сообщает РИА "Новости".
Снова в школу. Как защитить детей от коронавируса и избежать второй волны?Учебный год стартует во всех регионах страны. Попадая в класс, ребёнок рискует подхватить коронавирусную инфекцию больше, чем это было на каникулах и во время дистанционки. Что нужно знать, чтобы обезопасить своё чадо?
О своей нелюбви к химии рассказали 26% опрошенных, тогда как 22% респондентов сообщили о том, что в школе не любили математику, алгебру и геометрию. Чуть меньше (21%) назвали физику своим нелюбимым предметом. При этом 13% не любили уроки иностранного языка, 12% — гуманитарные дисциплины и 11% — физкультуру.
В Роспотребнадзоре объяснили, придётся ли школьникам носить маски на урокахГрафик начала занятий в учебных заведениях поможет избежать скопления детей.
Кроме того, по мнению опрошенных, самыми нужными предметами в школе оказались русский язык (61% опрошенных), математика (59%) и иностранные языки (38%). А вот внизу этого списка оказались физкультура, география, химия, биология, МХК и ОБЖ.