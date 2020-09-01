Трамп назвал протесты в США следствием левой "идеологической обработки" школьников и студентов

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что массовые беспорядки, захлестнувшие страну с конца весны этого года, являются следствием левой "идеологической обработки" школьников и студентов со стороны преподавателей, которые придерживаются левых политических взглядов. Об этом глава государства сообщил на пресс-конференции в Белом доме.

— То, свидетелями чего мы сейчас являемся, — это следствие левой идеологической обработки в школах и университетах наших стран. Многим юным американцам рассказывают ложь о том, что Америка — это безнравственная страна, охваченная расизмом, — отметил президент США.

Американский лидер также добавил, что единственный путь к единству — восстановить общую национальную идентичность, которая будет строиться вокруг общих ценностей жителей США. Он подчеркнул, что речь идёт о восстановлении патриотического воспитания в школах страны.

— Мы должны учить наших детей тому, что Америка — это исключительная, свободная и справедливая страна, которая стоит того, чтобы её оборонять, сохранять и защищать, — заметил Трамп.

Кроме того, глава Белого дома поведал, что его главный оппонент на предстоящих выборах — демократ Джозеф Байден — намерен "капитулировать перед толпой" сторонников левых политических взглядов и "отдать им контроль над всеми рычагами власти в США".

— Но когда вы капитулируете перед толпой, вы получаете не свободу, а фашизм, это происходит везде. Байден использует стратегию мафии: толпа оставит вас в покое, если вы дадите ей то, что она хочет <...> но это так не работает. Потому что стоит дать им что-то один раз, они начнут требовать ещё и ещё, — сообщил нынешний президент Штатов.

По словам Трампа, представители Демократической партии сначала планировали использовать массовые протесты в своих интересах, но затем "потеряли контроль над радикальными левыми".

Напомним, весной текущего года в Миннеаполисе во время жёсткого задержания полицией умер афроамериканец Джордж Флойд. Один из офицеров давил на шею мужчины коленом в течение нескольких минут, не давая ему встать. Смерть Флойда стала причиной массовых акций протеста в стране, которые переросли в погромы и грабежи. Шествия в поддержку протестующих также прошли в Лондоне, Афинах и Вене. Семья погибшего призвала ООН вмешаться в расследование обстоятельств его смерти.