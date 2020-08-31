Помпео считает, что Россия усиливает активность вблизи Аляски

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что США следят за усилением активности России в районе Аляски, сообщает ТАСС.
Такое заявление он сделал на фоне недавнего инцидента с российской подлодкой, всплывшей у Аляски. Как объяснили в штабе Тихоокеанского флота, это российская подлодка "Омск", которая участвует в учениях.
— Дело обстоит таким образом, что мы видим усилившуюся активность России как в самом регионе Аляски, так и в других частях мира, — цитирует издание его слова.
СМИ назвали отправку подлодки США к берегам Норвегии "сигналом для России"По мнению американских военных обозревателей, ВМС США намерены таким образом ответить на активность российского флота в северных широтах.
Госсекретарь также напомнил про инцидент на северо-востоке Сирии между военными США и РФ, в результате которого, по версии американской стороны, пострадали их военнослужащие. По словам Помпео, его страна в таких вопросах тесно работает с Россией, чтобы заявить о неприемлемом поведении, на которое Америка ответит.
Ранее учения российских кораблей у берегов Аляски вызвали переполох в США. Рыболовные суда, ведущие промысел у берегов Аляски, запросили поддержку береговой охраны после того, как встретились с несколькими боевыми кораблями.