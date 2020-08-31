Помпео считает, что Россия усиливает активность вблизи Аляски

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что США следят за усилением активности России в районе Аляски, сообщает ТАСС.

Такое заявление он сделал на фоне недавнего инцидента с российской подлодкой, всплывшей у Аляски. Как объяснили в штабе Тихоокеанского флота, это российская подлодка "Омск", которая участвует в учениях.

— Дело обстоит таким образом, что мы видим усилившуюся активность России как в самом регионе Аляски, так и в других частях мира, — цитирует издание его слова.

Госсекретарь также напомнил про инцидент на северо-востоке Сирии между военными США и РФ, в результате которого, по версии американской стороны, пострадали их военнослужащие. По словам Помпео, его страна в таких вопросах тесно работает с Россией, чтобы заявить о неприемлемом поведении, на которое Америка ответит.