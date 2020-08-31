"Паскудники!" Дмитрий Певцов опроверг сообщения о том, что впал в кому

Народный артист России Дмитрий Певцов, которого несколько дней назад доставили в Коммунарку с пневмонией, опроверг сообщения о том, что он впал в кому в реанимации, которые появились накануне в некоторых СМИ. Об этом он заявил в видео, опубликованном в "Инстаграме".

— Что хочется пожелать тем, кто публикует и составляет подобную чушь. Хочется пожелать вам, дорогие кому-то люди. Но вы на самом деле паскудники, не более того. Так вот, чтобы ваши родственники прочитали о вас такую информацию, — сказал он.

Актёр также рассказал, что чувствует себя нормально и бодро, а температура держится на отметке 36,6 градуса. По словам Певцова, он в восхищении от больницы и сравнил её с космическим кораблём.