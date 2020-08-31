В России протестировали электронное голосование. Юрист рассказал о достоинствах этой системы

В России завершено общественное тестирование системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) с участием избирателей Курской и Ярославской областей.
В эксперименте участвовало 2233 человека в Курской области, явка составила 26,58%, в Ярославской же голосовало 1135 человек, явка там 16,96%, также тестировали эту систему и эксперты в различных областях вместе с журналистами.
— Представитель "Ростелекома" ответил на мой вопрос и сказал, что никаких сбоев не было... Но поскольку такой небольшой эксперимент был, это не должно нас успокаивать, — заявила журналистам председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Сентябрь — самый неудачный месяц". Памфилова высказалась за перенос единого дня голосованияВ этом году он должен пройти 13 сентября.
При этом она подчеркнула, что ЦИК довольна результатами эксперимента. Это, по её мнению, позволяет сделать ряд дополнительных выводов и проанализировать различные тенденции.
Как рассказал Лайфу юрист Никита Куликов, который был в ЦИК и тестировал новую систему, сбоев во время голосования он тоже не заметил.
— Не у всех стран есть такие ресурсы для того, чтобы вот так одномоментно обрабатывать настолько большой поток информации... То есть ряд стран так или иначе прибегают к электронному голосованию, это в известном большинстве западные страны, — сказал Куликов.
По его словам, на постсоветском пространстве Россия является лидером по части разработки технологии электронного голосования. Эксперт отметил, что отечественные технологии в этом смысле безопасны.
— Применяется система блокчейна, причём именно отечественной разработки, для того чтобы не было разговоров, что возможно какое-то вмешательство извне, — сказал эксперт.
Ранее Памфилова предложила президенту России Владимиру Путину рассмотреть возможность проведения голосования на выборах в сентябре 2020 года в течение двух-трёх дней.