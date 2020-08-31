В России протестировали электронное голосование. Юрист рассказал о достоинствах этой системы

В России завершено общественное тестирование системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) с участием избирателей Курской и Ярославской областей.

В эксперименте участвовало 2233 человека в Курской области, явка составила 26,58%, в Ярославской же голосовало 1135 человек, явка там 16,96%, также тестировали эту систему и эксперты в различных областях вместе с журналистами.

— Представитель "Ростелекома" ответил на мой вопрос и сказал, что никаких сбоев не было... Но поскольку такой небольшой эксперимент был, это не должно нас успокаивать, — заявила журналистам председатель ЦИК Элла Памфилова.

При этом она подчеркнула, что ЦИК довольна результатами эксперимента. Это, по её мнению, позволяет сделать ряд дополнительных выводов и проанализировать различные тенденции.

Как рассказал Лайфу юрист Никита Куликов, который был в ЦИК и тестировал новую систему, сбоев во время голосования он тоже не заметил.

— Не у всех стран есть такие ресурсы для того, чтобы вот так одномоментно обрабатывать настолько большой поток информации... То есть ряд стран так или иначе прибегают к электронному голосованию, это в известном большинстве западные страны, — сказал Куликов.

По его словам, на постсоветском пространстве Россия является лидером по части разработки технологии электронного голосования. Эксперт отметил, что отечественные технологии в этом смысле безопасны.

— Применяется система блокчейна, причём именно отечественной разработки, для того чтобы не было разговоров, что возможно какое-то вмешательство извне, — сказал эксперт.