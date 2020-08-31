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В Татарстане вынесли приговор женщине, посадившей сына за руль на скорости 130 км/ч

Она призналась, что ни разу не платила штрафы.

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Фото © Соцсети

В Татарстане суд вынес приговор женщине, которая в ноябре прошлого года посадила шестилетнего ребёнка за руль на скорости 130 километров в час. 29-летнюю Алину Алтынбаеву признали виновной по статьям о вовлечении детей в совершение противоправных действий, а также о применении силы к полицейскому.

Помимо того, что женщина создала опасную обстановку на дороге, посадив сына за руль автомобиля, позже в отделении полиции она порвала все составленные на неё административные протоколы, ударила сотрудницу правоохранительных органов по руке и разбросала по кабинету документы, лежавшие в шкафу. Лайфу Алина призналась, что подобных штрафов у неё уже много.

У меня же полно штрафов. Я их отроду-то не платила ни разу. У меня таких на три миллиона подобных, — рассказала она, добавив, что сейчас находится на седьмом месяце беременности и ждёт ещё одного мальчика.

"Я же не лох". Мать усомнилась, что лишится детей из-за видео с малышом за рулём

На жительницу Татарстана завели уголовное дело по двум статьям, а полиция выписала ей штрафов на 35 тысяч рублей.

Напомним, прошлой осенью Алина Алтынбаева опубликовала видео, как едет на машине со скоростью 130 километров в час, а руль держит совсем маленький мальчик. При этом мама несовершеннолетнего водителя заявила, что "не нуждается в убогих комментариях" и "живёт как хочет".

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