В Татарстане вынесли приговор женщине, посадившей сына за руль на скорости 130 км/ч

В Татарстане суд вынес приговор женщине, которая в ноябре прошлого года посадила шестилетнего ребёнка за руль на скорости 130 километров в час. 29-летнюю Алину Алтынбаеву признали виновной по статьям о вовлечении детей в совершение противоправных действий, а также о применении силы к полицейскому.

Помимо того, что женщина создала опасную обстановку на дороге, посадив сына за руль автомобиля, позже в отделении полиции она порвала все составленные на неё административные протоколы, ударила сотрудницу правоохранительных органов по руке и разбросала по кабинету документы, лежавшие в шкафу. Лайфу Алина призналась, что подобных штрафов у неё уже много.

— У меня же полно штрафов. Я их отроду-то не платила ни разу. У меня таких на три миллиона подобных, — рассказала она, добавив, что сейчас находится на седьмом месяце беременности и ждёт ещё одного мальчика.