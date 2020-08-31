Свидетель обвинения по делу Ефремова заявил, что лично помогал актёру выйти из машины после ДТП

Актёр Михаил Ефремов находился за рулём во время смертельного ДТП в центре Москвы, заявил свидетель стороны обвинения Илья Бабиков во время сегодняшнего заседания Пресненского суда.
— Я помогал вытаскивать с сидения водителя. Это был Ефремов. Он был в странном состоянии, — сказал он, отметив, что в джипе был один человек.
"Ещё раз — и в СИЗО". Ефремов объяснил, почему не общался с семьёй ЗахаровыхАктёр добавил, что если бы не было адвокатов, то не было бы и суда.
Ранее свидетели стороны защиты утверждали, что Ефремов находился в автомобиле не один, а сам актёр и его адвокат настаивают на проведении экспертизы машины, утверждая, что за рулём сидел не артист.
"Чувство ложного благородства". Ефремов объяснил, почему передумал винить себя за ДТПОн также добавил, что пошёл на поводу у общества.
Напомним, 8 июня внедорожник Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу в центре Москвы и столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров. Последний через несколько часов после происшествия умер на больничной койке. Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Кроме того, в крови актёра нашли следы наркотиков. Теперь артисту грозит до 12 лет лишения свободы. Защита Ефремова настаивает на том, что во время аварии артиста за рулём не было.
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