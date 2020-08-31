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Свидетель обвинения по делу Ефремова заявил, что лично помогал актёру выйти из машины после ДТП

Молодой человек отметил, что артист находился в странном состоянии.

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Актёр Михаил Ефремов находился за рулём во время смертельного ДТП в центре Москвы, заявил свидетель стороны обвинения Илья Бабиков во время сегодняшнего заседания Пресненского суда.

Я помогал вытаскивать с сидения водителя. Это был Ефремов. Он был в странном состоянии, — сказал он, отметив, что в джипе был один человек.

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Актёр добавил, что если бы не было адвокатов, то не было бы и суда.

Ранее свидетели стороны защиты утверждали, что Ефремов находился в автомобиле не один, а сам актёр и его адвокат настаивают на проведении экспертизы машины, утверждая, что за рулём сидел не артист.

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Он также добавил, что пошёл на поводу у общества.

Напомним, 8 июня внедорожник Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу в центре Москвы и столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров. Последний через несколько часов после происшествия умер на больничной койке. Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Кроме того, в крови актёра нашли следы наркотиков. Теперь артисту грозит до 12 лет лишения свободы. Защита Ефремова настаивает на том, что во время аварии артиста за рулём не было.

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