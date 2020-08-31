Свидетель обвинения по делу Ефремова заявил, что лично помогал актёру выйти из машины после ДТП

Актёр Михаил Ефремов находился за рулём во время смертельного ДТП в центре Москвы, заявил свидетель стороны обвинения Илья Бабиков во время сегодняшнего заседания Пресненского суда.

— Я помогал вытаскивать с сидения водителя. Это был Ефремов. Он был в странном состоянии, — сказал он, отметив, что в джипе был один человек.

Ранее свидетели стороны защиты утверждали, что Ефремов находился в автомобиле не один, а сам актёр и его адвокат настаивают на проведении экспертизы машины, утверждая, что за рулём сидел не артист.