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"Чувство ложного благородства". Ефремов объяснил, почему передумал винить себя за ДТП

Он также добавил, что пошёл на поводу у общества.

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Фото © Сергей Карпухин / ТАСС

Михаил Ефремов объяснил, почему сперва признал свою вину в смертельном ДТП в центре Москвы, а затем поменял позицию. По его словам, всё дело в чувстве ложного благородства.

У меня была сложная жизненная ситуация. Мне было легче признать свою вину, я пошёл на поводу у общества, дал ему то, чего оно ждало. Всё это было из чувства ложного благородства, — сказал он в суде.

Он также рассказал, почему не стал общаться с семьёй погибшего в аварии Сергея Захарова, и поругался с адвокатами потерпевшей стороны, заявив, что больше не будет отвечать на их вопросы, согласно 51-й статье конституции.

Напомним, поздно вечером 8 июня внедорожник Ефремова выехал на встречку в центре Москвы и столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров. Последний получил несовместимые с жизнью травмы и через несколько часов умер на больничной койке. Защита Ефремова настаивает на том, что за рулём в момент ДТП находился не он.

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