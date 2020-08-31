"Чувство ложного благородства". Ефремов объяснил, почему передумал винить себя за ДТП

Михаил Ефремов объяснил, почему сперва признал свою вину в смертельном ДТП в центре Москвы, а затем поменял позицию. По его словам, всё дело в чувстве ложного благородства.
— У меня была сложная жизненная ситуация. Мне было легче признать свою вину, я пошёл на поводу у общества, дал ему то, чего оно ждало. Всё это было из чувства ложного благородства, — сказал он в суде.
Он также рассказал, почему не стал общаться с семьёй погибшего в аварии Сергея Захарова, и поругался с адвокатами потерпевшей стороны, заявив, что больше не будет отвечать на их вопросы, согласно 51-й статье конституции.
Напомним, поздно вечером 8 июня внедорожник Ефремова выехал на встречку в центре Москвы и столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров. Последний получил несовместимые с жизнью травмы и через несколько часов умер на больничной койке. Защита Ефремова настаивает на том, что за рулём в момент ДТП находился не он.
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