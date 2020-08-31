"Чувство ложного благородства". Ефремов объяснил, почему передумал винить себя за ДТП

Михаил Ефремов объяснил, почему сперва признал свою вину в смертельном ДТП в центре Москвы, а затем поменял позицию. По его словам, всё дело в чувстве ложного благородства.

— У меня была сложная жизненная ситуация. Мне было легче признать свою вину, я пошёл на поводу у общества, дал ему то, чего оно ждало. Всё это было из чувства ложного благородства, — сказал он в суде.

Он также рассказал, почему не стал общаться с семьёй погибшего в аварии Сергея Захарова, и поругался с адвокатами потерпевшей стороны, заявив, что больше не будет отвечать на их вопросы, согласно 51-й статье конституции.