"Яжемать" из Татарстана дала сынишке порулить на 130 км/ч — видео

Обнародовав скандальное видео, женщина заявила, что "не нуждается в убогих комментариях".

Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, уже скандально известная по видео с младенцем на руках во время вождения, вновь вызвала в свой адрес шквал критики. Она опубликовала видео, как едет на машине со скоростью 130 км/ч, а руль держит совсем маленький мальчик.

Мама несовершеннолетнего водителя заявила, что "не нуждается в убогих комментариях" и "живёт, как хочет".

— Не нуждаюсь я в ваших убогих комментах. Не пройдя мою жизнь, вы не вправе судить, — прокомментировала "яжемать" видео.

В прошлый раз женщину вызвали в полицию и выписали ей штраф. Сама она заявила, что якобы не подвергала ребёнка опасности, так как была очень аккуратна за рулём.