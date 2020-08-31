Вышло обновление Windows, которое убивает ноутбуки Lenovo

Honor — для экономии, Lenovo — для работы. Выбираем лучший ультрабук дешевле 50 000 руб. Эпидемия коронавируса многих офисных работников загнала по домам. При этом далеко не у всех там оказался полноценный десктоп или даже ноутбук. В общем, многие на карантине задумались о покупке первого или об обновлении старого ноутбука. Однако брать первый попавшийся гаджет опрометчиво. Для работы зачастую нужна не столько дорогая и мощная, сколько удобная и практичная машинка. Лайф как раз протестировал две новинки из этой категории: Honor MagicBook 15 и Lenovo IdeaPad C340-14 IWL. Рассказываем, какая из этих моделей подходит для работы лучше.