Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Вышло обновление Windows, которое убивает ноутбуки Lenovo

Речь идёт об августовском апдейте операционной системы. Если её обновить, ноутбуки начнут показывать "синий экран смерти". Проблема затронула только модельный ряд ThinkPad.

418
Post cover

Фото © Shutterstock

Инженеры китайской компании отмечают, что после обновления ошибка может проявиться при работе приложения Lenovo Vantage или в ходе сканирования дисков утилитой "Защитник Windows".

Honor — для экономии, Lenovo — для работы. Выбираем лучший ультрабук дешевле 50 000 руб.

Эпидемия коронавируса многих офисных работников загнала по домам. При этом далеко не у всех там оказался полноценный десктоп или даже ноутбук. В общем, многие на карантине задумались о покупке первого или об обновлении старого ноутбука. Однако брать первый попавшийся гаджет опрометчиво. Для работы зачастую нужна не столько дорогая и мощная, сколько удобная и практичная машинка. Лайф как раз протестировал две новинки из этой категории: Honor MagicBook 15 и Lenovo IdeaPad C340-14 IWL. Рассказываем, какая из этих моделей подходит для работы лучше.

BSOD (Blue Screen of Death) не единственная проблема, которая может появиться после августовского апдейта. Также сбои в ряде случаев возникают в авторизации через программу Windows Hello. У некоторых пользователей в "Диспетчере устройств" некорректно отображаются камеры и устройства Intel Managemen Engine.

Авторы ресурса MSPoweruser предполагают, что проблема связана с функцией BIOS, которая называется Enсhanced Windows Biometric Security. Тем, кто столкнулся с описанными ошибками, специалисты рекомендуют отключить упомянутую опцию в настройках BIOS.

Выбор редакции

Loading...