Вышло обновление Windows, которое убивает ноутбуки Lenovo

Инженеры китайской компании отмечают, что после обновления ошибка может проявиться при работе приложения Lenovo Vantage или в ходе сканирования дисков утилитой "Защитник Windows".
Honor — для экономии, Lenovo — для работы. Выбираем лучший ультрабук дешевле 50 000 руб.Эпидемия коронавируса многих офисных работников загнала по домам. При этом далеко не у всех там оказался полноценный десктоп или даже ноутбук. В общем, многие на карантине задумались о покупке первого или об обновлении старого ноутбука. Однако брать первый попавшийся гаджет опрометчиво. Для работы зачастую нужна не столько дорогая и мощная, сколько удобная и практичная машинка. Лайф как раз протестировал две новинки из этой категории: Honor MagicBook 15 и Lenovo IdeaPad C340-14 IWL. Рассказываем, какая из этих моделей подходит для работы лучше.
BSOD (Blue Screen of Death) не единственная проблема, которая может появиться после августовского апдейта. Также сбои в ряде случаев возникают в авторизации через программу Windows Hello. У некоторых пользователей в "Диспетчере устройств" некорректно отображаются камеры и устройства Intel Managemen Engine.
Авторы ресурса MSPoweruser предполагают, что проблема связана с функцией BIOS, которая называется Enсhanced Windows Biometric Security. Тем, кто столкнулся с описанными ошибками, специалисты рекомендуют отключить упомянутую опцию в настройках BIOS.