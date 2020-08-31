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Российский Су-27 перехватил четыре иностранных самолёта-разведчика над Балтикой

Военные воздушные суда принадлежали Дании, Швеции, Германии и США.

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Фото © LIFE / Роман Имполитов

Российский истребитель Су-27 сил ПВО Балтийского флота перехватил над нейтральными водами Балтики четыре иностранных самолёта-разведчика. Как рассказали в Национальном центре управления обороной, курс воздушных целей лежал в сторону границ РФ.

Лётчик истребителя подошёл к самолётам и идентифицировал их как американский разведчик Boeing RC-135, шведский разведчик Gulfstream, разведывательный Challenger ВВС Дании и патрульный самолёт Р-3С Orion ВМС Германии. Су-27 сопроводил их до тех пор, пока все четыре борта не сменили курс. В Национальном центре управления обороной добавили, что весь полёт проходил строго по правилам использования воздушного пространства.

Манёвр прямо перед носом. Появилось видео, как Су-27 "играли" перед бомбардировщиком США

Американские военные рассказали, что между самолётами было всего около 30 метров.

В последний раз истребители Балтийского флота поднимались на перехват иностранного самолёта 29 августа. Тогда в небе над Балтикой был идентифицирован бомбардировщик B-52H ВВС США.

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