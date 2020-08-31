Российский Су-27 перехватил четыре иностранных самолёта-разведчика над Балтикой

Лётчик истребителя подошёл к самолётам и идентифицировал их как американский разведчик Boeing RC-135, шведский разведчик Gulfstream, разведывательный Challenger ВВС Дании и патрульный самолёт Р-3С Orion ВМС Германии. Су-27 сопроводил их до тех пор, пока все четыре борта не сменили курс. В Национальном центре управления обороной добавили, что весь полёт проходил строго по правилам использования воздушного пространства.