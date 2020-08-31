14-летний подросток из Кирова стал инвалидом из-за выросших в доме грибов — видео

Видео © LIFE

14-летний житель Кирова Роман Антонов стал инвалидом из-за грибов, выросших в доме. Семья подростка столкнулась с проблемой несколько лет назад, когда из-за прорыва теплотрассы в здании без фундамента и подвала квартира буквально превратилась в парник.

Мальчику и его родителям, надышавшимся вредными парами, был диагностирован хронический бронхит. Школьника признали инвалидом, однако спустя два года инвалидность сняли. Роман пострадал сильнее родителей, получив крайне редкую и опасную болезнь лёгких — гиперсенситивный пневмонит. На проблему с мхом и плесенью в квартире отреагировали представители Следственного комитета, возбудив уголовное дело.

— Я вызывала Роспотребнадзор, замер сделали, влажность была около 90%. И они даже написали, что в данной квартире проживать нет возможности, — поделилась мама Романа Ирина Антонова в беседе с Лайфом.

Женщина призналась — избавиться от плесени и невыносимого запаха с помощью ремонта не получилось. Её сын перестал нормально спать, так как начинал задыхаться во сне. Теперь из-за пневмонита юноша вынужден чуть ли не ежемесячно проходить лечение в больнице.

— Ложился сначала. Потом где-то, может быть, после двух часов сна я просыпался из-за того, что начинаю задыхаться. Приходилось воду пить и либо полусидя спать, либо как-то на боку на подлокотнике, — рассказал Роман.

По словам Ирины Антоновой, коммунальные службы в решении проблемы не помогали — ссылались друг на друга. Семье пришлось обратиться к местному юристу, после чего следователи возбудили уголовное дело в отношении управляющей компании. В настоящее время проводятся следственные действия и назначен ряд экспертиз.

Примечательно, что после появления информации об уголовном деле у дома Антоновых появились подрядчики Кировской теплоснабжающей компании, которые начали менять прогнившую трубу, ставшую причиной тяжёлой болезни всей семьи.