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В России особняк начала XX века выставили на продажу за пять рублей

Новый владелец будет обязан обследовать несущие конструкции здания и отремонтировать его до мая 2024 года.

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Доходный дом Сариевых. Фото © Privet-Rostov.ru

В Ростове-на-Дону доходный дом Сариевых, который является архитектурным памятником XX века, выставили на продажу, а начальная цена составляет всего пять рублей. Об этом свидетельствуют материалы на сайте горадминистрации.

Отмечается, что здание разделено на пять частей — лотов, каждый из которых стоит по рублю. Доходный дом носит статус объекта культурного наследия, и его нельзя сносить. Покупатель особняка должен будет обследовать несущие конструкции, подготовить документацию по реставрации и отремонтировать здание до 17 мая 2024 года.

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Площадь дома — 3700 квадратных метров.

Конкурс пройдёт 30 сентября, а подавать заявки можно до 21 сентября включительно.

Ранее Лайф рассказывал, что британец отдаёт шикарный особняк с пятью спальнями, игровой и винным погребом всего за 80 рублей.

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