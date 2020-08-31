В России особняк начала XX века выставили на продажу за пять рублей

В Ростове-на-Дону доходный дом Сариевых, который является архитектурным памятником XX века, выставили на продажу, а начальная цена составляет всего пять рублей. Об этом свидетельствуют материалы на сайте горадминистрации.

Отмечается, что здание разделено на пять частей — лотов, каждый из которых стоит по рублю. Доходный дом носит статус объекта культурного наследия, и его нельзя сносить. Покупатель особняка должен будет обследовать несущие конструкции, подготовить документацию по реставрации и отремонтировать здание до 17 мая 2024 года.

Конкурс пройдёт 30 сентября, а подавать заявки можно до 21 сентября включительно.