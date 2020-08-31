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Футболиста Широкова, избившего арбитра, вызвали на бой по правилам ММА

При этом затраты, связанные с организацией, приглашающая сторона готова взять на себя.

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Российский футбольный судья Игорь Федотов вызвал бывшего игрока сборной России Романа Широкова, который избил арбитра на любительском матче, на бой по правилам смешанных единоборств (ММА). Видео с обращением опубликовано на YouTube-канале журналиста Михаила Борзыкина.

Федотов отметил, что все затраты, связанные с организацией, берёт на себя. Он также найдёт секундантов и врачей, которые будут присутствовать на бое, и постарается, чтобы футболист "на своих ногах не ушёл".

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Ранее сам Широков принёс извинения судье, которого избил во время спорного момента на поле, отметив, что это был "неподобающий поступок".

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