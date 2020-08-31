Футболиста Широкова, избившего арбитра, вызвали на бой по правилам ММА

Российский футбольный судья Игорь Федотов вызвал бывшего игрока сборной России Романа Широкова, который избил арбитра на любительском матче, на бой по правилам смешанных единоборств (ММА). Видео с обращением опубликовано на YouTube-канале журналиста Михаила Борзыкина.
Федотов отметил, что все затраты, связанные с организацией, берёт на себя. Он также найдёт секундантов и врачей, которые будут присутствовать на бое, и постарается, чтобы футболист "на своих ногах не ушёл".
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Ранее сам Широков принёс извинения судье, которого избил во время спорного момента на поле, отметив, что это был "неподобающий поступок".