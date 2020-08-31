Футболиста Широкова, избившего арбитра, вызвали на бой по правилам ММА

Российский футбольный судья Игорь Федотов вызвал бывшего игрока сборной России Романа Широкова, который избил арбитра на любительском матче, на бой по правилам смешанных единоборств (ММА). Видео с обращением опубликовано на YouTube-канале журналиста Михаила Борзыкина.

Федотов отметил, что все затраты, связанные с организацией, берёт на себя. Он также найдёт секундантов и врачей, которые будут присутствовать на бое, и постарается, чтобы футболист "на своих ногах не ушёл".