Пытался остановить руками. Подросток в Свердловской области решил покататься на машине и попал под неё — видео

Видео предоставлено Лайфу ГИБДД РФ по Свердловской области
Юный житель Свердловской области не смог совладать с ВАЗ-2107, которую сам же и завёл ради развлечения, в результате чего был госпитализирован.
ДТП случилось вечером в городе Красноуфимск во дворе дома № 42 на ул. Ленина. 12-летний подросток взял ключи от припаркованной во дворе дома машины своего отчима и решил покататься.
— Отсутствие навыков не позволило ребёнку остановить машину, тогда он, испугавшись, попытался остановить машину руками: выскочил на ходу из салона автомобиля, подбежал к задней части и начал останавливать её так, — сообщили Лайфу в ГИБДД РФ по Свердловской области.
Мальчик попал под задние колеса машины. С повреждениями головы и грудной клетки его доставили в ГБУЗ СО "Красноуфимская РБ". Врачи оценивают состояние парня как удовлетворительное.
В Пензе автобус влетел в фонарный столб, 10 человек пострадалиСреди госпитализированных — водитель и девочка-подросток.
В ГИБДД отметили, что ранее мальчик не раз водил машину с разрешения отчима. Однако тогда поездки происходили под присмотром взрослых.