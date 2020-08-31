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Пытался остановить руками. Подросток в Свердловской области решил покататься на машине и попал под неё — видео

Ранее он уже ездил на ней, но под присмотром взрослых.

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Видео предоставлено Лайфу ГИБДД РФ по Свердловской области

Юный житель Свердловской области не смог совладать с ВАЗ-2107, которую сам же и завёл ради развлечения, в результате чего был госпитализирован.

ДТП случилось вечером в городе Красноуфимск во дворе дома № 42 на ул. Ленина. 12-летний подросток взял ключи от припаркованной во дворе дома машины своего отчима и решил покататься.

Отсутствие навыков не позволило ребёнку остановить машину, тогда он, испугавшись, попытался остановить машину руками: выскочил на ходу из салона автомобиля, подбежал к задней части и начал останавливать её так, — сообщили Лайфу в ГИБДД РФ по Свердловской области.

Мальчик попал под задние колеса машины. С повреждениями головы и грудной клетки его доставили в ГБУЗ СО "Красноуфимская РБ". Врачи оценивают состояние парня как удовлетворительное.

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Среди госпитализированных — водитель и девочка-подросток.

В ГИБДД отметили, что ранее мальчик не раз водил машину с разрешения отчима. Однако тогда поездки происходили под присмотром взрослых.

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