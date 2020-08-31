В Пензе автобус влетел в фонарный столб, 10 человек пострадали

В Пензе пассажирский автобус марки Mercedes влетел в световую опору. Инцидент произошёл на улице Калинина, сообщает областное ГУ МЧС России.
В результате ДТП пострадало 10 человек, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава. Семеро из них, в том числе водитель и девочка-подросток, были госпитализированы, ещё троих медики осмотрели на месте.
Спасатели #МЧС России приняли участие в ликвидации #ДТП в г. Пенза. Подробности:https://t.co/XY4Q8z5B4w pic.twitter.com/XNrgIAKBjh— МЧС Пензенской обл. (@pressslygba) August 31, 2020
Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники полиции. В ходе проверки для установления причины аварии будут оценены техническое состояние транспортного средства, исправность его узлов и агрегатов.
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