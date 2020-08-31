В Пензе автобус влетел в фонарный столб, 10 человек пострадали

В Пензе пассажирский автобус марки Mercedes влетел в световую опору. Инцидент произошёл на улице Калинина, сообщает областное ГУ МЧС России.

В результате ДТП пострадало 10 человек, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава. Семеро из них, в том числе водитель и девочка-подросток, были госпитализированы, ещё троих медики осмотрели на месте.

Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники полиции. В ходе проверки для установления причины аварии будут оценены техническое состояние транспортного средства, исправность его узлов и агрегатов.