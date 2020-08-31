Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Пензе автобус влетел в фонарный столб, 10 человек пострадали

Среди госпитализированных — водитель и девочка-подросток.

70

Фото © ГУ МЧС России по Пензенской области

В Пензе пассажирский автобус марки Mercedes влетел в световую опору. Инцидент произошёл на улице Калинина, сообщает областное ГУ МЧС России.

В результате ДТП пострадало 10 человек, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава. Семеро из них, в том числе водитель и девочка-подросток, были госпитализированы, ещё троих медики осмотрели на месте.

Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники полиции. В ходе проверки для установления причины аварии будут оценены техническое состояние транспортного средства, исправность его узлов и агрегатов.

Микроавтобус опрокинулся в кювет в Воронежской области, два человека погибли

По предварительной версии, водитель уснул за рулём.

Ранее в Петербурге водитель легковушки не справился с управлением при повороте и влетел в столб.

Выбор редакции

Loading...