В Москве подросток расстрелял сверстника из травмата

Полиция в Москве начала проверку после ссоры подростков, в ходе которой одного из них подстрелили из травматического оружия, сообщает РИА "Новости".
По данным ведомства, на улице маршала Голованова во время ссоры между несовершеннолетними один из них выстрелил в другого, предположительно, из травматического пистолета.
Мошенничество с покушением на убийство. Как студент в Санкт-Петербурге искал работу, а получил пулюВладиславу Голикову было 24 года, он учился в магистратуре в СПбГУ. Он хотел найти работу и заплатил 2500 рублей за помощь в трудоустройстве. Но его обманули, и в поисках справедливости Влад получил пулю из травматического пистолета. Если бы он не скончался от ранения в голову, то никто бы и не обратил внимания на мошенников.
— Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних района Марьино проводят проверку по факту конфликта, — сказали информагентству в МВД и добавили, что ребёнок госпитализирован.
Ранее на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу. Инцидент произошёл возле дома № 43 по улице Перерва. В правоохранительных органах добавили, что стрельба велась, предположительно, из газового оружия. Причиной стал конфликт.