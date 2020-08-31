В Москве подросток расстрелял сверстника из травмата

Мошенничество с покушением на убийство. Как студент в Санкт-Петербурге искал работу, а получил пулю Владиславу Голикову было 24 года, он учился в магистратуре в СПбГУ. Он хотел найти работу и заплатил 2500 рублей за помощь в трудоустройстве. Но его обманули, и в поисках справедливости Влад получил пулю из травматического пистолета. Если бы он не скончался от ранения в голову, то никто бы и не обратил внимания на мошенников.