В Германии объяснили, почему участники протестного митинга в Берлине скандировали "Путин!"

Участники протестного митинга в Берлине против мер по борьбе с коронавирусом скандировали "Путин!" из уважения к президенту России, передаёт РИА "Новости" со ссылкой на депутата городской палаты представителей Гуннара Линдеманна.

По словам члена партии "Альтернатива для Германии", российский политик пользуется очень хорошей репутацией среди немцев, потому демонстранты решили выступить у здания дипмиссии РФ. Они посчитали, что привлекут внимание к условиям в ФРГ, а Москва сможет оказать влияние на канцлера Ангелу Меркель.

Линдеманн заверил, что "опасности для Посольства России не возникло ни разу".