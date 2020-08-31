Хотела быть красивой. В Кузбассе школьница попала в реанимацию, похудев за полгода до 26 килограммов

Видео © Instagram / okb_kemerovo

В Кузбассе тринадцатилетняя школьница попала в реанимацию из-за жёсткой диеты. Её вес составляет 26 килограммов, за полгода она похудела на 20 кг. Об этом сообщается в "Инстаграме" Кузбасской клинической больницы.

В больницу девочка поступила в тяжёлом состоянии, по всему её телу была красная сыпь. Школьница была сонной и вялой, не садилась и с трудом поворачивалась. А последнюю неделю ребёнка беспокоили тошнота, рвота и боли в животе.

Фото © Instagram / okb_kemerovo 1 / 2

Выяснилось, что в школе кто-то отметил, что у девочки есть лишний вес. Школьнице хотелось быть красивой и стройной, поэтому она решила похудеть и выбрала жёсткую диету — "ноль калорий", то есть совсем без еды. Девочка не питалась нормально полгода, что привело к анорексии.

Родители не восприняли всерьёз поведение дочери и не обращали внимания на изменения в её рационе и потерю веса, пока школьница не начала жаловаться на боли в животе.

Сейчас девочка получает питание внутривенно и через зонд, так как её организм не воспринимает обычную пищу. Пациентке также будет необходима консультация с психологом.