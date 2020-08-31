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В Роспотребнадзоре объяснили, придётся ли школьникам носить маски на уроках

График начала занятий в учебных заведениях поможет избежать скопления детей.

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Фото © Михаил Терещенко / ТАСС

Школьники не должны будут носить медицинские маски во время уроков и перемен, в столовых и на занятиях физкультурой. Подобной рекомендации нет в требованиях Роспотребнадзора и Министерства просвещения. Об этом говорится в ответах Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, опубликованных в телеграм-канале стопкоронавирус.рф.

Там же указано, что продуманный график начала уроков позволит избежать скопления детей. Кроме того, учащиеся разных классов будут питаться в разное время — это сделано для того, чтобы школьники успевали полноценно поесть.

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Также специалисты рассказали, как не допустить "школьно-обусловленных" заболеваний.

В Роспотребнадзоре указали на рекомендацию проводить уроки физкультуры на улице, а перемены — в разное время, чтобы каждый класс мог спокойно провести свободное от занятий время. В ведомстве напомнили, что новый учебный год начнётся 1 сентября в очном формате, и заверили в отсутствии планов по введению ограничительных мероприятий с 20 сентября.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал проводить школьные линейки только на открытом воздухе.

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