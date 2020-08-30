Минздрав выпустил рекомендации для родителей по профилактике коронавируса у школьников

Родители перед началом учебного года должны рассказать детям об опасности коронавирусной инфекции и важности соблюдения мер по её профилактике. Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте Министерства здравоохранения РФ.

Специалисты Минздрава рекомендуют на собственном примере показывать детям приверженность профилактическим мерам, таким как ношение маски и перчаток, тщательное мытьё рук, соблюдение безопасной дистанции, минимизация контактов и посещения мест с большим скоплением людей. Кроме того, важно контролировать, чтобы дети не пренебрегали личной гигиеной.

— Родителям необходимо знать симптомы CoViD-19 и, в случае необходимости, постоянно находиться в контакте с лечащим врачом, — добавили в Минздраве.

Также ведомство дало рекомендации по предупреждению так называемых школьно-обусловленных расстройств. К ним относятся заболевания глаз, костно-мышечной и соединительной ткани и эндокринной системы. Для их профилактики следует правильно организовать режим труда и отдыха и рабочее место ребёнка, проводить гимнастику для глаз и сократить время пользования электронными устройствами.

Не стоит забывать и о правильном питании. Минздрав советует снизить количество потребляемого фастфуда, полуфабрикатов и сладостей. Приверженность здоровому образу жизни ребёнку желательно прививать с раннего детства, отметили специалисты.