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Россию охватила "кабачковая лихорадка". Как вкусно избавиться от урожая

В российском сегменте сети решают, как избавиться от кабачков, которые дарят и приносят с дач и огородов многочисленные родственники и друзья. Граждане отмечают небывалый урожай кабачков и не знают, что с ними делать. Подсказываем три простых рецепта, с помощью которых вы побалуете себя и близких.

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Фото © Shutterstock

Оладушки из цукини или кабачка

Фото © Shutterstock

Пожалуй, одно из самых простых и в то же время популярных блюд из кабачка. Если вы любите кабачки, то вряд ли откажетесь от кабачковых оладушек.

Кабачок — 1 шт. (небольшой)

Лук репчатый — 0,5 шт.

Мука — 3 ст. л.

Соль — щепотка

Растительное масло для жарки

1. Лук мелко нарезать, а кабачок натереть на крупной тёрке. Если кабачок водянистый, нужно отжать его руками и слить жидкость. Соединить овощи.

2. Затем к овощам добавить яйцо, муку и соль. Всё перемешать.

3. Разогреть немного масла, распределить по сковороде и выложить столовой ложкой небольшие оладушки (их легче переворачивать, если они среднего размера).

4. Обжарить с двух сторон до румяной корочки и сразу подавать.

Подавать со сметаной и зеленью, лососем слабой соли или с яйцом пашот.

Котлетки-суфле из индейки с кабачком

Фото © Shutterstock

Нежные и мягкие, их почти не приходится жевать, жареные без масла, лёгкие и очень вкусные, в них много белка и есть клетчатка в виде кабачка.

Кабачок — 140 г (натереть и отжать жидкость)

Яйцо — 1 шт.

Фарш индейки — 450 г (можно заменить на куриный)

Луковый порошок — 1 ч. л.

Тимьян — 0,5 ч. л. (можно без него)

Перец — 0,5 ч. л.

Соль — 0,5 ч. л.

1. Натереть кабачок на крупной тёрке и отжать жидкость.

2. Смешать все ингредиенты до однородности.

3. Выкладывать смесь столовой ложкой на сковороду, застеленную пергаментом, или на застеленный пергаментом гриль.

4. Обжаривать с двух сторон до румяности.

5. Снять сковороду с огня и подержать котлеты под крышкой 10 минут.

Вместо того чтобы маскировать лук в блюде, пассеруя его на сливочном масле или перемалывая в фарш, просто добавьте луковый порошок в качестве усилителя вкуса.

Картофельные вафли с кабачком и сыром

Фото © Shutterstock

Очень сытный и сочный вариант завтрака или обеда, точно долго не проголодаетесь.

Яйца — 3 шт.

Соль — 0,5 ч. л.

Картофель — 300 г

Кабачок — 100 г

Майонез — 2 ст. л.

Мука — 4 ст. л.

Сыр — 100 г

1. Яйца взбить вилкой и добавить соль.

2. Добавить отварной мятый картофель.

3. Натереть и отжать кабачок. Добавить к картофелю.

4. Добавить майонез и перемешать.

5. Всыпать муку и замесить тесто для вафель.

6. Натереть сыр на крупной тёрке и вмешать в тесто.

7. Выпекать в вафельнице 4–5 минут.

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