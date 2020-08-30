Россию охватила "кабачковая лихорадка". Как вкусно избавиться от урожая

Оладушки из цукини или кабачка
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Пожалуй, одно из самых простых и в то же время популярных блюд из кабачка. Если вы любите кабачки, то вряд ли откажетесь от кабачковых оладушек.
Кабачок — 1 шт. (небольшой)
Лук репчатый — 0,5 шт.
Мука — 3 ст. л.
Соль — щепотка
Растительное масло для жарки
1. Лук мелко нарезать, а кабачок натереть на крупной тёрке. Если кабачок водянистый, нужно отжать его руками и слить жидкость. Соединить овощи.
2. Затем к овощам добавить яйцо, муку и соль. Всё перемешать.
3. Разогреть немного масла, распределить по сковороде и выложить столовой ложкой небольшие оладушки (их легче переворачивать, если они среднего размера).
4. Обжарить с двух сторон до румяной корочки и сразу подавать.
Подавать со сметаной и зеленью, лососем слабой соли или с яйцом пашот.
Котлетки-суфле из индейки с кабачком
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Нежные и мягкие, их почти не приходится жевать, жареные без масла, лёгкие и очень вкусные, в них много белка и есть клетчатка в виде кабачка.
Кабачок — 140 г (натереть и отжать жидкость)
Яйцо — 1 шт.
Фарш индейки — 450 г (можно заменить на куриный)
Луковый порошок — 1 ч. л.
Тимьян — 0,5 ч. л. (можно без него)
Перец — 0,5 ч. л.
Соль — 0,5 ч. л.
1. Натереть кабачок на крупной тёрке и отжать жидкость.
2. Смешать все ингредиенты до однородности.
3. Выкладывать смесь столовой ложкой на сковороду, застеленную пергаментом, или на застеленный пергаментом гриль.
4. Обжаривать с двух сторон до румяности.
5. Снять сковороду с огня и подержать котлеты под крышкой 10 минут.
Вместо того чтобы маскировать лук в блюде, пассеруя его на сливочном масле или перемалывая в фарш, просто добавьте луковый порошок в качестве усилителя вкуса.
Картофельные вафли с кабачком и сыром
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Очень сытный и сочный вариант завтрака или обеда, точно долго не проголодаетесь.
Яйца — 3 шт.
Соль — 0,5 ч. л.
Картофель — 300 г
Кабачок — 100 г
Майонез — 2 ст. л.
Мука — 4 ст. л.
Сыр — 100 г
1. Яйца взбить вилкой и добавить соль.
2. Добавить отварной мятый картофель.
3. Натереть и отжать кабачок. Добавить к картофелю.
4. Добавить майонез и перемешать.
5. Всыпать муку и замесить тесто для вафель.
6. Натереть сыр на крупной тёрке и вмешать в тесто.
7. Выпекать в вафельнице 4–5 минут.