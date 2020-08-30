Россию охватила "кабачковая лихорадка". Как вкусно избавиться от урожая

Оладушки из цукини или кабачка

Пожалуй, одно из самых простых и в то же время популярных блюд из кабачка. Если вы любите кабачки, то вряд ли откажетесь от кабачковых оладушек.

1. Лук мелко нарезать, а кабачок натереть на крупной тёрке. Если кабачок водянистый, нужно отжать его руками и слить жидкость. Соединить овощи.

2. Затем к овощам добавить яйцо, муку и соль. Всё перемешать.

3. Разогреть немного масла, распределить по сковороде и выложить столовой ложкой небольшие оладушки (их легче переворачивать, если они среднего размера).

4. Обжарить с двух сторон до румяной корочки и сразу подавать.