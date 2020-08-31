В Минпромторге назвали производителя второй российской вакцины от CoViD-19

Производителем второй вакцины от коронавируса в России станет компания "Биокад". Об этом сегодня заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
— Это предприятие было определено как партнёр — компания "Биокад", — рассказал Мантуров. — Они ещё на начальном этапе процесса разработки и испытаний работали с "Вектором", поэтому именно им логично было бы продолжать освоение серийного выпуска вакцины.
Глава Минздрава назвал сроки начала поставок вакцины от CoViD-19Для третьего этапа испытания препарата уже набрано 2,5 тысячи добровольцев.
Напомним, о том, что в России скоро будет зарегистрирована вторая вакцина от коронавируса, несколько дней назад заявил президент России Владимир Путин. По его словам, препарат будет готов в сентябре. Также стало известно, что процесс регистрации вакцины может пройти в ускоренном режиме.