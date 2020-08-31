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Более 30 полицейских пострадали во время протестов в Берлине

Задержано 316 человек.

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Фото © ТАСС / AP Photo / Michael Sohn

В ходе протестных акций против антикоронавирусных мер в Берлине пострадало 33 сотрудника полиции. Об этом сообщается в пресс-релизе правоохранительных органов.

Задержано 316 демонстрантов. Всего в митинге участвовало порядка 38 тысяч человек.

Наиболее серьёзные столкновения произошли на центральной улице Унтер-ден-Линден. Манифестанты бросали в полицейских камни и бутылки, правоохранители в ответ использовали перцовые баллончики.

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Также жители столицы Германии устроили акцию протеста у здания Посольства России.

Напомним, организатором акции выступило штутгартское движение Querdenken 711, куда входят правые экстремисты, сторонники теорий заговоров и не верящие в пандемию CoViD-19. Столкновения полиции и провокаторов прошли в том числе и у Посольства России.

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