Более 30 полицейских пострадали во время протестов в Берлине

В ходе протестных акций против антикоронавирусных мер в Берлине пострадало 33 сотрудника полиции. Об этом сообщается в пресс-релизе правоохранительных органов.
Задержано 316 демонстрантов. Всего в митинге участвовало порядка 38 тысяч человек.
Наиболее серьёзные столкновения произошли на центральной улице Унтер-ден-Линден. Манифестанты бросали в полицейских камни и бутылки, правоохранители в ответ использовали перцовые баллончики.
Противники борьбы с коронавирусом попытались "штурмовать" Рейхстаг — видеоТакже жители столицы Германии устроили акцию протеста у здания Посольства России.
Напомним, организатором акции выступило штутгартское движение Querdenken 711, куда входят правые экстремисты, сторонники теорий заговоров и не верящие в пандемию CoViD-19. Столкновения полиции и провокаторов прошли в том числе и у Посольства России.
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