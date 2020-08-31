Более 30 полицейских пострадали во время протестов в Берлине

В ходе протестных акций против антикоронавирусных мер в Берлине пострадало 33 сотрудника полиции. Об этом сообщается в пресс-релизе правоохранительных органов.

Задержано 316 демонстрантов. Всего в митинге участвовало порядка 38 тысяч человек.

Наиболее серьёзные столкновения произошли на центральной улице Унтер-ден-Линден. Манифестанты бросали в полицейских камни и бутылки, правоохранители в ответ использовали перцовые баллончики.