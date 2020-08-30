Больных коронавирусом предложили лечить клеточными ингаляциями

Тяжёлую форму коронавирусной пневмонии можно лечить клеточными технологиями, а конкретно экзосомами. Такой вариант предложили специалисты Шанхайского клинического центра общественного здравоохранения и больницы Цзиньинтань в Ухани, передают "Известия".

Экзосомы являются продуктом выделения стволовых клеток. Эти маленькие частицы, похожие на пузырьки, нужны для межклеточного переноса различных белков или микроРНК. Именно их и предлагают использовать китайские учёные, уже запланировавшие пилотное клиническое исследование.

— Экспериментальные исследования показали, что их применение значительно снижает воспаление лёгких и патологические нарушения, возникающие в результате различных типов повреждений лёгких, — сказано в тексте исследования.

Сейчас в мире изучается возможность лечения коронавируса путём введения стволовых клеток внутривенно, однако в этом случае повышаются риски мутаций и развития онкологических заболеваний, что можно исключить при использовании аэрозоля. Кроме того, благодаря этому методу повышается доступность транспортировки и срок службы препаратов.

Тем не менее на сегодняшний день данных об использовании подобного способа недостаточно. Невозможно определить необходимые дозы, частоту и группы реципиентов, а также их взаимодействие с иными методами лечения, поэтому исследования предлагается продолжать.