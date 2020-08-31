LIFE оптимизировал свои каналы на YouTube для комфорта пользователей

Информационный портал LIFE, входящий в состав медиахолдинга News Media, обновил экосистему ютуб-каналов для более удобного взаимодействия с пользователями.

Речь идёт о ютуб-каналах LIFE, в число которых теперь входят площадки "LIFE новости", LIFEDOC, "Дайте сказать!", "Изнанка" и "Пчёлы против мёда".

В частности, канал LIFЕDOС ранее назывался "LIFE спецпроекты", но его переименовали и перезапустили. Теперь он специализируется на документальных фильмах и специальных репортажах.

— Документальные проекты становятся всё более популярными — об этом в том числе свидетельствует то, что многие VOD-платформы открывают специальные разделы для документальных картин. Работы наших журналистов, безусловно, заслуживают внимания, — рассказала генеральный директор холдинга Елена Лапина.

Она добавила, что внимание к работам журналистов издания доказывают не только участие и победы в международных и российских фестивалях, но и уже существующее количество просмотров, активное обсуждение LIFE в соцсетях.

На канале LIFЕDOС уже собрана медиатека лучших документальных фильмов: "Курск. В ожидании чуда, которое не произошло", "Олимпиада-80. Борьба за Игры", "Бесспорные территории", "Синявинские высоты", "20 лет "Брату-2", "Тулун. Хроника отмытого города".

Кроме того, есть и новые каналы. Например, еженедельное ток-шоу "Дайте сказать!", премьера которого состоялась в апреле этого года. Драматургия его выстроена на женской оценке событий недели. Ведущие Татьяна Денесюк, Кристина Бабаева, Александра Ли и Мария Шахова задают актуальные вопросы герою, которым всегда становится мужчина, будь то политик, экономист, представитель власти или творческой элиты.