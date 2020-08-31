Охлобыстин назвал самый "страшный" город юга России

Писатель и сценарист Иван Охлобыстин назвал Новороссийск "странным местом" и заявил, что он является "самым страшным" из южных городов России.

— Там цементный завод и никакой гламур не может прилепиться. Самый страшный город из южных, прости меня, господи! — сказал актёр в беседе с "КП–Кубань".

По признанию Охлобыстина, самые романтические чувства у него вызывает Геленджик. Артист отметил, что там не заметил, чтобы местные жители ассоциировали себя с отдыхающими.