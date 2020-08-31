Влад Лисовец назвал лучшие причёски для школьников в преддверии 1 Сентября

Уже завтра тысячи детей по всей России пойдут в школу. Многие родители хотят, чтобы именно их ребёнок был самым красивым в классе, поэтому утром перед первыми занятиями наверняка проделают немало работы над внешним видом детей, заплетая косы и делая укладки. О том, как сделать ребёнку не просто красивую, но и стильную стрижку, рассказал эксперт моды Владислав Лисовец.

По его словам, сейчас в моде смелые эксперименты. Лисовец посоветовал родителям рассмотреть для своих детей оригинальную стрижку, которая будет подчёркивать их индивидуальность. Он также призвал учителей не ругать учеников за необычные причёски, добавив, что покладистый внешний вид "под копирку" вряд ли окажет положительное влияние на ребёнка в дальнейшем.

— Сегодня мужчина с бритыми висками — это значит, что он отстал от стиля. Сегодня все стрижки заросшие. Смотрим в стилистику 80–90-х годов — прямые проборы, стрижки в стиле Backstreet Boys, или 70-х годов — удлинённые. Сегодня все волосы чистые, но у них нет ухоженного, уложенного вида, — рассказал гуру моды Пятому каналу.

Девочкам же Лисовец посоветовал укороченные стрижки и каре, которые, по его словам, будут удобны для учёбы. Также он обратил внимание, что важно не переборщить с начёсами и выпрямлением, так как самое главное — естественность.