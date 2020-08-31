Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Российские Су-27 поднялись в воздух для перехвата трёх бомбардировщиков США над Балтикой

Стоит отметить, что нарушения государственной границы РФ допущено не было.

112

Фото © ТАСС / Минобороны РФ

Три российских истребителя Су-27 из состава дежурных по ПВО сил Балтийского флота поднялись в воздух для перехвата трёх американских бомбардировщиков. Об этом журналистам сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Уточняется, что иностранные воздушные суда обнаружили над нейтральными водами Балтийского моря в тот момент, когда они приближались к государственной границе России.

Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как стратегические бомбардировщики B-52H ВВС США, — рассказали в НЦУО.

Манёвр прямо перед носом. Появилось видео, как Су-27 "играли" перед бомбардировщиком США

Американские военные рассказали, что между самолётами было всего около 30 метров.

Стоит также отметить, что полёт российских истребителей проходил в строгом соответствии с международными правилами. Нарушения границы РФ допущено не было.

После того как воздушные суда ВМС США удалились от границы России, Су-27 вернулись на аэродром базирования.

Ранее сообщалось, что Су-27 вылетал на перехват четырёх военных самолётов Германии, Дании, США и Швеции.​​​​​

Выбор редакции

Loading...