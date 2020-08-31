Российские Су-27 поднялись в воздух для перехвата трёх бомбардировщиков США над Балтикой

Три российских истребителя Су-27 из состава дежурных по ПВО сил Балтийского флота поднялись в воздух для перехвата трёх американских бомбардировщиков. Об этом журналистам сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Уточняется, что иностранные воздушные суда обнаружили над нейтральными водами Балтийского моря в тот момент, когда они приближались к государственной границе России.

— Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как стратегические бомбардировщики B-52H ВВС США, — рассказали в НЦУО.

Стоит также отметить, что полёт российских истребителей проходил в строгом соответствии с международными правилами. Нарушения границы РФ допущено не было.

После того как воздушные суда ВМС США удалились от границы России, Су-27 вернулись на аэродром базирования.