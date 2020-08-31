Адвокат Ефремова назвал позорными показания свидетеля по делу о ДТП

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Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актёра Михаила Ефремова на слушаниях по делу о смертельном ДТП, раскритиковал свидетеля со стороны семьи погибшего Сергея Захарова и назвал его слова позором. Об этом он заявил выходя из здания суда.
Пашаев привёз в Москву нового свидетеля по делу о смертельном ДТП с ЕфремовымСторона защиты утверждает, что мужчина может подтвердить отсутствие актёра за рулём в момент аварии.
— Таких безобразных свидетелей за 20 лет [практики] ни разу не встречал, честно вам говорю. <...> Первый раз вижу, чтобы подготовили так свидетеля, пригласили в суд. Настолько путались в своих показаниях, это был полнейший позор, — заявил Пашаев.
В пример он привёл рассказ одного из свидетелей, врача-реаниматолога из Городской клинической больницы № 52 Ильи Бабикова, который одним из первых оказался на месте аварии. По словам адвоката, тот на все его вопросы ответил: "Не помню", но без труда смог припомнить, что доставал из машины именно Ефремова.
"Может, кому-то отдал". Ефремов не исключает, что мог вообще не находиться в машине в момент аварииАктёр отметил, что после того, как выпил бутылку водки, в течение дня продолжал употреблять алкоголь.
— Единственное, он смог вспомнить, что подошёл [к машине Ефремова] с правой пассажирской стороны, а потом пошёл на левую сторону, вытащил Ефремова, якобы проводил. Но мы смотрели видео, там якобы он подходит сразу с левой стороны. Бред полнейший, — рассказал Пашаев.
Видео © LIFE
Помимо этого, правозащитник также решил немного развеселить дожидавшихся его до позднего часа журналистов и рассказал анекдот про особенности семейного быта, где муж прокурор, а жена судья. Однако не все собравшиеся оценили юмор на профессиональные темы юриста, и ему пришлось объяснять свою шутку.
Напомним, 8 июня внедорожник Михаила Ефремова Jeep Grand Cherokee столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров. Последний получил множество травм и через несколько часов после аварии умер на больничной койке. Защита Ефремова настаивает на том, что за рулём в момент ДТП находился не он. Ранее сам артист заявил, что перестал признавать вину в аварии, потому что делал это из чувства "ложного благородства".
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