Суд допросил женщину, снявшую первое видео после аварии с Ефремовым. Актёр считает, что это завербованный Добровинским оператор

В ходе заседания Пресненского суда по делу о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова дала показания Светлана Набокина, которая является автором первого видео после аварии. Об этом сообщает корреспондент Лайфа.
По словам женщины, она работает в бистро напротив ТДЦ "Смоленский пассаж", окна заведения выходят на Садовое кольцо. Где-то в 20:38 Набокина услышала хлопок, а коллега сказала, что произошла авария. Светлана в этот момент держала в руках телефон и сразу начала снимать происходящее.
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Свидетельница рассказала, что была уверена, что ДТП случилось, когда джип шёл на обгон, и в результате столкновения его развернуло, эту догадку она также озвучила на видео.
— Люди начали бежать кто откуда. Они переворачивали эту машину. Те, кто был возле чёрного джипа. Сначала я видела там невысокого молодого парня, он был в тёмной одежде, он подошёл к джипу, к водительскому сиденью, и ещё один был в красной или оранжевой футболке, он там стоял у машины. Один парень был в белой футболке, в брюках с лампасами и в белых кроссовках, — рассказал Светлана, указав на двух свидетелей.
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Свидетельница отметила, что парень в белой футболке обошёл автомобиль и начал помогать водителю выбраться. Тот, кто находился за рулём, был одет в тёмный пиджак, джинсы или брюки и тёмную обувь.
— Когда начала пересматривать видео, узнала силуэт человека, который здесь (Ефремова. — Прим. Лайфа). А потом, когда узнала, что Ефремов отрицает свою вину, я захотела написать (адвокату пострадавшей стороны Александру. — Прим. Лайфа) Добровинскому в "Инстаграме", — добавила Набокина, отметив, что с юристом увиделась сегодня впервые, а актёра узнала по затылочной части.
Ефремов в свою очередь назвал свидетельницу опытным оператором и заявил, что она завербована Добровинским. А адвоката потерпевшей стороны актёр сравнил с лысой кошкой после того, как сам юрист заявил, что спокоен, как Сфинкс.
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Ранее свидетель обвинения по делу Ефремова заявил, что лично помогал актёру выйти из машины после ДТП.
Напомним, 8 июня внедорожник Михаила Ефремова Jeep Grand Cherokee столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров. Последний получил множество травм и через несколько часов после аварии умер на больничной койке. Защита Ефремова настаивает на том, что за рулём в момент ДТП находился не он.
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