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Подъём продолжается. Илон Маск вошёл в тройку богатейших людей мира

Выше него лишь основатель Microsoft Билл Гейтс и глава Amazon Джефф Безос.

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Глава SpaceX Илон Маск продолжил восхождение в списке самых богатых людей и поднялся на третью строчку рейтинга. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что состояние Маска превысило $111,3 млрд, тогда как у опустившегося на четвёртую строчку Марка Цукерберга насчитывается лишь $110,5 млрд.

Состояние Илона Маска превысило 100 миллиардов долларов

Он стал четвёртым из богатейших людей планеты.

Достичь такого прироста удалось за счёт увеличения стоимости акций Tesla, которые с начала года добавили в цене 475%. Отметим, что выше Маска в рейтинге расположились основатель Microsoft Билл Гейтс и глава Amazon Джефф Безос.

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