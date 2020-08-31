Подъём продолжается. Илон Маск вошёл в тройку богатейших людей мира

Глава SpaceX Илон Маск продолжил восхождение в списке самых богатых людей и поднялся на третью строчку рейтинга. Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что состояние Маска превысило $111,3 млрд, тогда как у опустившегося на четвёртую строчку Марка Цукерберга насчитывается лишь $110,5 млрд.
Состояние Илона Маска превысило 100 миллиардов долларовОн стал четвёртым из богатейших людей планеты.
Достичь такого прироста удалось за счёт увеличения стоимости акций Tesla, которые с начала года добавили в цене 475%. Отметим, что выше Маска в рейтинге расположились основатель Microsoft Билл Гейтс и глава Amazon Джефф Безос.