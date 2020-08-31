В Роспотребнадзоре оценили вероятность второй волны коронавируса в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, говоря о возможности второй волны коронавируса в стране, заявила, что нужно быть готовыми к различным вариантам.

В эфире телеканала "Россия 1" руководитель ведомства отметила, что при соблюдении всех правил эпидемиологическая ситуация должна оставаться благоприятной.

— Мы готовимся каждый год практически одинаково, в этом году с учётом новых знаний и нового уровня подготовки: и госпитальной базы, и медицинского дополнительного оборудования, и знаний специалистов, наших коллег врачей. Мы должны быть готовы к самым разным вариантам — собственно, это сегодня и происходит. Но, если мы будем соблюдать правила, ничего… изменений произойти не должно, — отметила Попова.