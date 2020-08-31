Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Роспотребнадзоре оценили вероятность второй волны коронавируса в России

Руководитель ведомства заметила, что необходимо продолжать соблюдать все правила, связанные с CoViD-19.

493

Фото © Pixabay

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, говоря о возможности второй волны коронавируса в стране, заявила, что нужно быть готовыми к различным вариантам.

В эфире телеканала "Россия 1" руководитель ведомства отметила, что при соблюдении всех правил эпидемиологическая ситуация должна оставаться благоприятной.

Из-за страха перед коронавирусом россияне не торопятся брать туры на зиму

Многие уверены, что страну накроет вторая волна эпидемии.

Мы готовимся каждый год практически одинаково, в этом году с учётом новых знаний и нового уровня подготовки: и госпитальной базы, и медицинского дополнительного оборудования, и знаний специалистов, наших коллег врачей. Мы должны быть готовы к самым разным вариантам — собственно, это сегодня и происходит. Но, если мы будем соблюдать правила, ничего… изменений произойти не должно, — отметила Попова.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что решение начать новый учебный год в очной форме принято в связи с положительной эпидситуацией в РФ. При этом в ведомстве подчеркнули, что школы могут вернуться к дистанционному обучению при массовом заболевании.

"Коварное заболевание". Мэра Краснодара госпитализировали с коронавирусом — видео

Первышов отметил, что был осторожен и соблюдал все рекомендации специалистов.

Выбор редакции

Loading...