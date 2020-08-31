Попова рассказала, почему принято решение начать учебный год в очной форме

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что решение начать новый учебный год в очной форме принято в связи с благоприятной эпидемиологической ситуацией в стране. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Россия-1".

— Эпидситуация в стране позволяет начать год по-старому, в очной форме, — отметила Попова.

При этом она добавила, что школы могут вернуться к дистанционному обучению при массовом заболевании.

— Уже в течение нескольких лет мы используем этот механизм, новая инфекция, связанная с CoViD-19, так же, как и другие вирусные инфекции, как элемент разрыва эпидемиологической цепочки использует ровно такой же алгоритм. Да, это может быть. Но так же, как и при гриппе, как при других респираторных инфекциях, — заметила глава Роспотребнадзора.

Попова также поведала, что ученикам не стоит идти в школы при малейшем недомогании. Она напомнила, что в образовательных учреждениях всем будет измеряться температура, а защитные маски обязаны носить только сотрудники столовых. Учителей и школьников от этого освободили.