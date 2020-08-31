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Попова рассказала, почему принято решение начать учебный год в очной форме

Она также сообщила, при каких обстоятельствах школы могут вернуться к дистанционному обучению.

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Фото © ТАСС / EPA

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что решение начать новый учебный год в очной форме принято в связи с благоприятной эпидемиологической ситуацией в стране. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Россия-1".

Эпидситуация в стране позволяет начать год по-старому, в очной форме, — отметила Попова.

Снова в школу. Как защитить детей от коронавируса и избежать второй волны?

Учебный год стартует во всех регионах страны. Попадая в класс, ребёнок рискует подхватить коронавирусную инфекцию больше, чем это было на каникулах и во время дистанционки. Что нужно знать, чтобы обезопасить своё чадо?

При этом она добавила, что школы могут вернуться к дистанционному обучению при массовом заболевании.

Уже в течение нескольких лет мы используем этот механизм, новая инфекция, связанная с CoViD-19, так же, как и другие вирусные инфекции, как элемент разрыва эпидемиологической цепочки использует ровно такой же алгоритм. Да, это может быть. Но так же, как и при гриппе, как при других респираторных инфекциях, — заметила глава Роспотребнадзора.

Попова также поведала, что ученикам не стоит идти в школы при малейшем недомогании. Она напомнила, что в образовательных учреждениях всем будет измеряться температура, а защитные маски обязаны носить только сотрудники столовых. Учителей и школьников от этого освободили.

От педагогов российских школ не будут требовать обязательной прививки от CoViD-19

Каждый учитель должен принимать решение о вакцинации самостоятельно.

Также руководитель Роспотребнадзора сообщила, что при заболевании ребёнок должен быть изолирован от окружающих и ему следует сразу обратиться за профессиональной помощью к врачам.

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