Минздрав вновь зарегистрировал препарат "Фризиум" от эпилепсии у детей

Российский Минздрав выдал регистрационное удостоверение на препарат "Фризиум" (клобазам), который производит французская фармацевтическая компания Sanofi, сообщает издание Vademecum.
— Клобазам относится к психотропным препаратам, оборот которых в России ограничен. Регистрация Фризиума истекла в 1997 году, и производитель не стал ее продлевать. Однако матери больных эпилепсией детей по-прежнему в нем нуждались, — сказано в статье.
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Отмечается, что потребность во "Фризиуме", по оценкам Минздрава, имелась у 2-3 тысяч детей.
Регистрация "Фризиума" в России длилась почти год. Sanofi подала нужные документы 30 сентября 2019 года. Теперь же, после разрешения лекарства, его поставками будет заниматься Московский эндокринный завод. Порядок ввоза и перечень препаратов, утверждённых Минздравом, действуют до конца 2023 года.
Напомним, что в октябре 2019 года нуждающимся детям в Москве "Фризиум" выдавали бесплатно. Препарат они получали в аптеках Центра лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения.