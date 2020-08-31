Минздрав вновь зарегистрировал препарат "Фризиум" от эпилепсии у детей

Российский Минздрав выдал регистрационное удостоверение на препарат "Фризиум" (клобазам), который производит французская фармацевтическая компания Sanofi, сообщает издание Vademecum.

— Клобазам относится к психотропным препаратам, оборот которых в России ограничен. Регистрация Фризиума истекла в 1997 году, и производитель не стал ее продлевать. Однако матери больных эпилепсией детей по-прежнему в нем нуждались, — сказано в статье.

Отмечается, что потребность во "Фризиуме", по оценкам Минздрава, имелась у 2-3 тысяч детей.

Регистрация "Фризиума" в России длилась почти год. Sanofi подала нужные документы 30 сентября 2019 года. Теперь же, после разрешения лекарства, его поставками будет заниматься Московский эндокринный завод. Порядок ввоза и перечень препаратов, утверждённых Минздравом, действуют до конца 2023 года.