Глава ВОЗ поддержал открытие стран после карантина, связанного с CoViD-19

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что поддерживает открытие стран после карантина, связанного с коронавирусом.

При этом в ходе брифинга он отметил, что необходимо соблюдать все меры предосторожности, чтобы не допустить катастрофы.

— ВОЗ полностью поддерживает усилия по открытию экономик и сообществ. Мы хотим видеть, как дети возвращаются в школы, а люди на свои рабочие места. Но мы хотим видеть, что это происходит в безопасности… Чем больше страны контролируют вирус, тем больше они могут открываться. Открытие без контроля — это рецепт катастрофы, — подчеркнул Гебреисус.

Глава ВОЗ добавил, что мировые державы обязаны предпринять минимум четыре основных шага, прежде чем возвращаться к привычной жизни после CoViD-19. По его словам, во-первых, нужно ограничить передачу вируса в больших группах людей. Такие случаи инфицирования коронавирусом фиксируются на массовых мероприятиях, в том числе в ночных клубах, на стадионах, а также на религиозных собраниях.

Во-вторых, как утверждает Гебреисус, нужно защитить наиболее уязвимые для вируса группы населения, чтобы снизить уровень смертности. Ещё одним шагом глава ВОЗ назвал то, что каждый гражданин должен пользоваться средствами защиты, соблюдать безопасную дистанцию и мыть руки. Также он сообщил, что власти стран должны принимать меры для выявления, изолирования, тестирования и лечения заболевших, а также отслеживать людей, с которыми они контактировали.