Байден заявил, что Трамп "играет покорную роль" в отношениях с Россией

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден в очередной раз раскритиковал своего соперника Дональда Трампа. На сей раз он не обошёл стороной его построения отношений с Россией, в которых он, по версии демократа, "играет покорную роль".

— Мы видели сообщения о том, что российские силы атаковали американских солдат в Сирии, поранили наших солдат. Вы слышали хотя бы слово от Трампа? Он хоть палец поднял? Никогда раньше ни один из президентов США не играл такой покорной роли в отношениях с российскими лидерами. Это не только опасно, но и унизительно, — отметил Байден в ходе выступления в Питсбурге.