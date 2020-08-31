Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Байден заявил, что Трамп "играет покорную роль" в отношениях с Россией

Подобную модель взаимоотношений он счёл не только опасной для Штатов, но и "унизительной".

48

Фото © AP / TASS

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден в очередной раз раскритиковал своего соперника Дональда Трампа. На сей раз он не обошёл стороной его построения отношений с Россией, в которых он, по версии демократа, "играет покорную роль".

Мы видели сообщения о том, что российские силы атаковали американских солдат в Сирии, поранили наших солдат. Вы слышали хотя бы слово от Трампа? Он хоть палец поднял? Никогда раньше ни один из президентов США не играл такой покорной роли в отношениях с российскими лидерами. Это не только опасно, но и унизительно, — отметил Байден в ходе выступления в Питсбурге.

Трамп заявил, что не получал докладов о "сговоре" России и талибов

При этом американский лидер подтвердил, что сами США поставляли афганским террористам вооружение в 80-х годах для войны с СССР.

Он также раскритиковал Трампа за то, что он не обсуждал с Владимиром Путиным информацию о якобы вознаграждениях со стороны разведки РФ талибам за нападения на американских солдат в Афганистане.

Выбор редакции

Loading...