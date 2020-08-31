Отец-выживальщик украл сына, чтобы спасти от "конца света"

Четырёхлетнего мальчика украл отец-выживальщик из Ленинградской области, чтобы якобы спасти от "конца света", сообщает в Telegram "Mash на Мойке".

По данным издания, некий Александр Семёнов в Тосненеском районе снимал "странные" видео с сыном, а соседи и вовсе говорили, что лунными ночами мужчина водит мальчика в лес, и возвращаются они только к утру. В итоге им заинтересовались органы опеки, а мать ребёнка обратилась в правоохранительные органы.

— Семёнов, естественно, не пускал домой агентов правительства — но однажды забыл запереть дверь. Инспектор зашла в квартиру. Застала депрессивного Александра и пустой холодильник. Пригрозила вернуться с приставами — и папаша с сыном тут же ударился в бега, — пишет издание.

Издание добавляет, что в пандемию Семёнов стал одержим идеей конца света и собрался спасти семью. Закончилось тем, что обрядившись в костюм строителя он однажды пытался утащить мальчика прямо от парадной.

Папашу с сыном до сих пор ищут. По данным СУ СКР по Ленинградской области, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.