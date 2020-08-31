В Татарстане неизвестные устроили стрельбу, напав на киоск с шаурмой — видео

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В Татарстане полиция разыскивает группу неизвестных, которые напали на киоск с шаурмой в Набережных Челнах и открыли стрельбу. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

— На стоянке возле одного из торговых заведений города группа неизвестных напала на сотрудников киоска общественного питания, произведя несколько выстрелов из травматического и пневматического пистолетов, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, инцидент произошёл 29 августа, в результате произошедшего пострадали два человека, их доставили в больницу.

Разборки со стрельбой попали на камеры. На кадрах, которые есть в распоряжении Лайфа, видно, что один из нападавших открывает дверь и делает два выстрела, а после подходит к одному из раненых. Затем к нему подходят ещё несколько мужчин. Злоумышленники также сбили одну из камер наблюдения.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".