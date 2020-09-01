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В Центре Гамалеи рассказали, когда у россиян сформируется коллективный иммунитет к CoViD-19

Там напомнили, что устойчивость населения страны к вирусам появляется, если минимум у 60 процентов граждан выработались антитела.

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Фото © Pixabay

Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции у жителей России сформируется к ноябрю. Как рассказал руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН, это произойдёт при условии начала вакцинации людей.

Вакцина поступит уже в сентябре, как я слышал от министра здравоохранения Михаила Мурашко. К ноябрю эффект создания коллективного иммунитета будет ощущаться, — отметил специалист.

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Руководитель ведомства заметила, что необходимо продолжать соблюдать все правила, связанные с CoViD-19.

По словам Зуева, устойчивость населения страны к вирусам появляется, если минимум у 60 процентов граждан выработались антитела.

Он также добавил, что важную роль в формировании коллективного иммунитета играет вакцинация. Как утверждает Зуев, при интенсивной прививочной кампании Россия перешагнёт показатель в 60 процентов за несколько месяцев.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что поставки первых больших партий вакцины от коронавируса "Спутник V" начнутся уже в сентябре. Кроме того, он заметил, что массовая вакцинация от CoViD-19 начнётся в России после ноября-декабря.

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Обнародованы итоги исследования, проведённого в 11 регионах страны.

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