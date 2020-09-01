В Центре Гамалеи рассказали, когда у россиян сформируется коллективный иммунитет к CoViD-19

Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции у жителей России сформируется к ноябрю. Как рассказал руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН, это произойдёт при условии начала вакцинации людей.

— Вакцина поступит уже в сентябре, как я слышал от министра здравоохранения Михаила Мурашко. К ноябрю эффект создания коллективного иммунитета будет ощущаться, — отметил специалист.

По словам Зуева, устойчивость населения страны к вирусам появляется, если минимум у 60 процентов граждан выработались антитела.

Он также добавил, что важную роль в формировании коллективного иммунитета играет вакцинация. Как утверждает Зуев, при интенсивной прививочной кампании Россия перешагнёт показатель в 60 процентов за несколько месяцев.